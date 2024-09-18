إيرواني يؤكد ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على عدوانه الإرهابي على لبنان

طهران-سانا

أدان سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني العمل الإرهابي السيبراني الذي قامت به كيان الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، محملا الكيان الصهيوني المسؤولية عن جريمته البشعة.

وأكد إيرواني خلال الاجتماع الطارئ المنعقد اليوم للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على العمل الإرهابي السيبراني الذي قام به من خلال تفجير أجهزة اتصالات في بيروت مما أدى إلى استشهاد وجرح آلاف الأشخاص.

وقال إيرواني :” إيران إذ تقدم تعازيها الصادقة لعائلات الشهداء والحكومة اللبنانية، فإنها تدين بشدة هذا العمل التخريبي والإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني المارق”.

وفي سياق آخر أوضح إيرواني أنه لا ينبغي قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة فحسب، بل يجب أن تثير الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الكيان الصهيوني التزام جميع أعضاء الأمم المتحدة كي يتم التعامل معه وفقا للمادة رقم 6 من الميثاق، والتي تفيد بمراجعة عضوية هذا الكيان في الأمم المتحدة.