الخارجية الإيرانية: الاعتداء الإرهابي الصهيوني على لبنان نموذج للإبادة الجماعية

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة العمل الإرهابي الذي ارتكبه الكيان الصهيوني في لبنان باستهداف المواطنين اللبنانيين من خلال تفجير أنظمة الاتصالات، واصفاً هذا العمل بأنه نموذج للإبادة الجماعية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن كنعاني قوله في تصريح اليوم إن العمليات الإرهابية التي جرت اليوم في لبنان تم تنفيذها كاستمرار للعمليات المشتركة للكيان الصهيوني وعملائه المرتزقة، وهي تتعارض مع كل المبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وخاصة القانون الدولي الإنساني، وبالتالي فإنها تخضع للملاحقة الجنائية الدولية والمحاكمة والعقاب.

ولفت كنعاني إلى أن الكيان الصهيوني يرتكب بهذا العمل شكلاً آخر من الإبادة الجماعية ويثبت مرة أخرى بوضوح أنه بالإضافة إلى ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، فإنه يشكل تهديداً إقليمياً ودولياً للسلم والأمن الدوليين.

وشدد كنعاني على ضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية تجاه الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني وما تسببه من تهديدات وضرورة التحرك الفوري لمواجهة إفلات السلطات الإجرامية الصهيونية من العقاب.

وأكد كنعاني تعاطف إيران وتضامنها مع لبنان حكومة وشعباً ومقاومة ومع أسر الشهداء وجرحى هذه العملية الإرهابية، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين في هذا الحادث ومن بينهم السفير الإيراني في لبنان، مؤكداً أن بلاده مستعدة لتقديم أي نوع من المساعدة للحكومة والشعب اللبناني.

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