الصحة اللبنانية تنفي معلومات نسبت لوزير الصحة اللبناني حول ارتفاع شهداء العدوان السيبراني إلى11شهيداً والجرحى إلى 4 آلاف

بيروت-سانا

نفت وزارة الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الليلة معلومات يتم تناقلها وتُنسب إلى وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض بأنه أعلن أن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 والجرحى إلى أربعة آلاف من بينهم أربعمئة حالة خطرة.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام في بيان إن الوزارة تنفي أن يكون الوزير الأبيض أدلى بهذه المعلومات الإحصائية لأي وسيلة إعلامية.

ودعت الوزارة إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الوزارة، سواء من المؤتمرات الصحافية التي يعقدها الوزير الدكتور الأبيض أم من البيانات الصادرة عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة.

وكان وزير الصحة اللبناني أعلن في وقت سابق عن استشهاد 8 أشخاص بينهم طفلة وإصابة 2700 آخرين جراء العدوان السيبراني الذي تعرض له لبنان.

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