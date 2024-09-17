وزير الخارجية الإيراني يدين العدوان السيبراني الإسرائيلي على لبنان

طهران-سانا

أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العدوان السيبراني الإسرائيلي الذي استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصال اللاسلكية “بايجر” في مناطق لبنانية عدة وراح ضحيته ثمانية شهداء بينهم طفلة، وإصابة المئات في حصيلة أولية.

وأعرب عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب عن تعازيه وتضامنه مع الحكومة والشعب اللبناني وأسر الشهداء والمصابين معلناً استعداد بلاده لتقديم المساعدات اللازمة.

من جانبه أكد بو حبيب على المتابعة الحثيثة لتداعيات العدوان الإرهابي من قبل الحكومة اللبنانية.

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