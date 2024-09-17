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حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تدين العدوان السيبراني الإسرائيلي في لبنان

2024-09-17

بيروت-سانا

أدانت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم العدوان السيبراني الإسرائيلي الذي استهدف تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية “بايجر”، وراح ضحيته ثمانية شهداء بينهم طفلة، وإصابة المئات.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الحكومة قولها: “إن العدوان الإسرائيلي الإجرامي يشكل خرقاً خطيراً للسيادة اللبنانية، وإجراماً موصوفاً بكل المقاييس”، مؤكدة أنها باشرت القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤولياتها حيال هذا الإجرام المتمادي.

وتم في وقت سابق وبواسطة تقنية عالية تفجير نظام اتصال أجهزة “بايجر” المحمول باليد، وقد أفيد عن وقوع شهداء ومئات الإصابات في عدة مناطق لبنانية.

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