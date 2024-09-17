وفاة شخص وإصابة آخر جراء حادث سير على طريق حمص طرطوس

حمص-سانا

توفي شخص وأصيب آخر اليوم جراء حادث سير على الطريق الدولي حمص طرطوس.

وذكر العميد مهذب المودي مدير الدفاع المدني بحمص لمراسلة سانا أن غرفة عمليات المديرية تلقت بلاغاً حول تدهور شاحنة قرب مفرق أم جامع بمنطقة سهل البقيعة على الطريق الدولي حمص طرطوس واندلاع النار فيها، وعلى الفور تحرك عناصر المديرية إلى المكان وعملوا بالتعاون مع فوج إطفاء وشرطة الطرق على تنظيم السير وتحويله وإخماد الحريق وإسعاف شخص مصاب، وآخر متوفى إلى مشفى تلكلخ الوطني، والعمل جار على إزالة آثار الحادث.

صبا خير بك

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