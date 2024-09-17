القوات الروسية تواصل تطهير المناطق في مقاطعة كورسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها واصلت تقدمها وتطهير المناطق في مقاطعة كورسك جنوب غرب البلاد مكبدة قوات نظام كييف خسائر فادحة.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن “القوات الروسية صدت 5 محاولات هجومية لقوات نظام كييف لاختراق حدود البلاد في بلدتي فيسيلوي وميدفيجي بمقاطعة كورسك خلال اليوم الماضي، مشيرة إلى أن خسائر هذه القوات خلال الساعات الـ 24 الماضية على محور كورسك بلغت نحو 400 عسكري و19 عربة مدرعة، بينها 4 دبابات.

وبلغ إجمالي خسائر قوات نظام كييف منذ تسللها على محور كورسك في آب الماضي أكثر من 14200 عسكري و119 دبابة.

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