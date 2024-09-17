القدس المحتلة-سانا
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:
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– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 347 على القطاع إلى 41252 شهيداً و95497 جريحاً.
– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 26 شهيداً و84 جريحاً.
– 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة