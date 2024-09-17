الحكومة البرازيلية تطلب المساعدة الدولية لمكافحة الحرائق المندلعة في الأمازون

برازيليا-سانا

طلبت الحكومة البرازيلية المساعدة من عدة دول في المنطقة لمكافحة الحرائق المشتعلة في منطقة الأمازون شمال البرازيل.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية البرازيلية قولها في بيان: إنها أجرت مشاورات مع حكومات المنطقة بشأن إمكانية توحيد الجهود مع الحكومة البرازيلية في مكافحة حرائق الغابات في منطقة الأمازون.

ووفقاً للمعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء تم تسجيل 1663 حريقاً جديداً، يومي الخميس والجمعة الماضيين ونصفها حدث مباشرة في منطقة الأمازون.

وحسب وسائل الإعلام البرازيلية فإن الحكومة تقترح توحيد الجهود مع باراغواي وكولومبيا والمكسيك والبيرو والأوروغواي وتشيلي وكندا والولايات المتحدة لإخماد الحرائق.

يذكر أن منطقة نهر الأمازون البرازيلية سجلت منذ بداية العام الجاري أكثر من 82 ألف حريق، وهو ما يزيد بمقدار الضعف عما كان عليه العام الماضي حين نشبت غالبية الحرائق في شهري آب الماضي وأيلول الجاري.

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