مطالبات أممية ودولية بوقف الحرب على غزة و إيصال المساعدات إليها

نيويورك-سانا

أكدت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ ضرورة الوصول المستمر ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضحت كاغ خلال إحاطة لمجلس الأمن الليلة أن الوضع في قطاع غزة “كئيب ومحزن”، مؤكدة على “المسؤولية العميقة” التي يتحملها المجتمع الدولي في معالجة المأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع والتي أدت إلى انهيار الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية والتعليم.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى الوضع الإنساني المزري في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي،

مضيفة: “إن أكثر من 22 ألف شخص في غزة يعانون من إصابات غيرت حياتهم إضافة إلى إصابات خطيرة في الأطراف تتراوح بين 13 ألفا و17 ألفا”.

بدوره أكد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع جورج موريرا دا سيلفا على الدور الحاسم الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونرواالفلسطينيين الأونروا في إيصال المساعدات الى أهالي القطاع، مجدداً دعم الامم المتحدة للجهود الإنسانية في القطاع على الرغم من بيئة العمل الصعبة جراء العدوان المتواصل عليه.

إلى ذلك دعا مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، مجلس الأمن إلى ضرورة مواجهة الواقع المرير وإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة، مضيفاً: “أمامنا العديد من التحديات ويجب العمل لضمان عودة الاستقرار لغزة وضمان الخطط لإعادة الإعمار الشامل والمنسق بشكل جيد، ويجب العمل دون كلل للتوصل لوقف إطلاق النار والعمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارا”.

ولفت مندوب الجزائر إلى أن مشروعات التعافي المبكر يجب أن تحظى بأولوية لا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة لأهالي القطاع، مثمنا الدور الكبير لوكالة “الأونروا” التي يعمل موظفوها في ظروف صعبة.

من جهته أوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الحرب على القطاع متواصلة في ظل تجاهل كامل لقانون حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن، لافتاً إلى أن أصوات العاملين الإنسانيين في القطاع تشير إلى أن المساعدات الإنسانية التي تصل مثل المعدات الطبية والوقود غير كافية وذلك بسبب المعيقات التي يفرضها الاحتلال ومقابلته عمليات المساعدة بالرفض.

وحذر نيبينزيا من أن استمرار تدهور الأوضاع في القطاع قد يؤدي إلى انتهاء عمليات الأمم المتحدة، مطالبا مجلس الأمن بالعمل الجاد لإبعاد شبح إمكانية وصول المجاعة إلى مليوني فلسطيني في القطاع المنكوب.

من جانبه حذر مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ من أن الحالة الإنسانية في القطاع تتدهور باستمرار، مؤكدا وجوب العمل على وقف إطلاق النار وايصال المساعدات الإنسانية.

وأدان مندوب الصين استهداف العاملين الإنسانيين في القطاع، لافتاً إلى أن “الأونروا” مكلفة بتوصيل المساعدات للاجئين وهي حجر أساس للعمل في غزة وقال: “نستغرب عدم قدرة مجلس الأمن على وقف هذه المأساة الإنسانية الأسوأ من نوعها لا ينبغي أن نتخلى عن قطاع غزة حيث قتل 240 من موظفي الأونروا”.

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