شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية باستشهاد 3 شبان وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في بيت حانون شمال القطاع بينما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.

وفي وسط القطاع قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم ال 346 على القطاع إلى 41226 شهيداً و95413 جريحاً بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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