بعد عودتهم بكأس غرب آسيا… ناشئو سورية بكرة القدم يكرمون من الاتحاد الرياضي العام

دمشق-سانا

كرم الاتحاد الرياضي العام منتخب سورية للناشئين بكرة القدم وكادره الفني والإداري بعد انتزاعه لقب بطولة غرب آسيا التي جرت مؤخراً في العاصمة الأردنية عمان، وذلك مساء اليوم في صالة الجلاء الرياضية بدمشق.

الإنجاز الذي حققه ناشئو سورية جاء بعد أداء فني لافت في البطولة من دوره الأول إلى النهائي الذي حسمه من بوابة منتخب السعودية بعد مباراة مثيرة لم تحسم في شوطيها الأصليين ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح ليحسم منتخبنا نتيجة المباراة بنتيجة عشرة أهداف مقابل تسعة.

وفي كلمة له خلال حفل التكريم قال عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب فاضل وردة إن التكريم حالة صحية تعطي دفعاً معنوياً لتحقيق المزيد من الإنجازات القادمة لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بهذا المنتخب ليكون رديفاً لمنتخبات الفئات الأعلى مستقبلاً مؤكداً في الوقت نفسه أن جيل الشباب الرياضي هو جيل المستقبل المتميز ذهنياً وجسدياً وفكرياً.

وأوضح رئيس اتحاد كرة القدم صلاح رمضان أن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهود اللاعبين والروح الرياضية التي كانت حاضرة في كل مباراة خاضوها لافتاً إلى أن اتحاد اللعبة قدم كل ما يلزم أثناء تحضيرات البطولة ولا سيما الناحية التدريبية ولن يألو جهداً في سبيل وصول المنتخب إلى البطولات القارية القادمة.

وأبدى اللاعبون المكرمون إصرارهم على المضي قدماً في الاستحقاقات القادمة وإحراز المزيد من الألقاب لإعادة الألق للكرة السورية وإسعاد الجماهير.

وتم تكريم أربعين إعلامياً من مختلف الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي المتخصصة بالإعلام الرياضي.

وكان منتخبنا فاز في البطولة على البحرين وتعادل مع فلسطين وكسب الأردن في نصف النهائي ليفوز على السعودية في النهائي.

حضر حفل التكريم عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب فاضل وردة ومحافظ ريف دمشق أحمد خليل ورئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام عبد الناصر كركو وأيمن أحمد ومحمد الحايك وشذا جروان وبشير عبود ورئيس اتحاد كرة القدم صلاح رمضان ونائب رئيس اتحاد كرة القدم عبد الرحمن لخطيب ورئيس قسم المنتخبات الوطنية موفق فتح الله وعدد كبير من الإعلاميين وأهالي اللاعبين.

هناء صقور

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