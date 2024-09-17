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مقتل 20 شخصاً في اشتباكات بين منقبين عن الذهب في بابوا غينيا الجديدة

2024-09-16

بورت موسيي-سانا

قتل أكثر من 20 شخصاً في اشتباكات بين مجموعتين إجراميتين تنقبان عن الذهب بشكل غير قانوني قرب منجم بورجيرا في جمهورية بابوا غينيا الجديدة.

وذكر “راديو نيوزيلندا” أن الاشتباكات بين المجموعتين استمرت نحو 4 أيام وأدت إلى فرار مئات الأشخاص من المنطقة وتوقف الأنشطة في منجم الذهب.

ووفقا للسلطات المحلية فإن “التنظيمات الاجرامية أشعلت النار في العديد من المباني في بلدة بورجيرا”، مشيرة إلى أن “قوات الأمن لم تكن كافية للسيطرة على الاشتباكات وأن عدد القتلى قد يكون أعلى بكثير من المتوقع”.

وقال شهود عيان من سكان المنطقة لوسائل إعلام محلية: إن البلدة كانت تحت سيطرة التنظيمات الاجرامية وأن سكان المنطقة قتلوا بشكل عشوائي.

وتقع بابوا غينيا الجديدة جنوب غرب المحيط الهادئ ويبلغ عدد سكانها 8.7 ملايين نسمة وتكثر فيها الاشتباكات القبلية.

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