المقاومة اللبنانية تستهدف بصليات صواريخ الكاتيوشا ثكنتين للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بصلية من صواريخ الكاتيوشا ثكنتي راميم وراموت نفتالي للعدو الإسرائيلي، ونفذت هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على تجمع لجنوده في موقع المطلة، إضافة إلى ثماني عمليات استهداف نوعية ضد مواقعه وتجمعاته.

وقالت المقاومة في بيانين لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، ‏استهدف مقاتلونا بصلية من صواريخ ‏الكاتيوشا ‏ثكنة راميم، كما استهدفوا ثكنة راموت نفتالي”.

ونفذت المقاومة هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على تجمع ‏لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة، وبعملية أخرى استهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية تموضعات ِجنود العدو في محيط الموقع ذاته “المطلة” وأصابتها إصابةً مباشرة.‏

وفي أربعة بيانات متتالية أعلنت المقاومة استهدافها بقذائف المدفعية وبالأسلحة الصاروخية والرشاشة مواقع بركة ‏ريشا والمطلة والسماقة ورويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة، وتحقيقها إصابات مباشرة فيها.

كما استهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة متات ومرابض مدفعية العدو في الزاعورة، وحققت إصابات مباشرة.

وكانت المقاومة اللبنانية نفذت أمس أيضاً 10 عمليات استهداف نوعية لمواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي كان آخرها استهداف مرابض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في ديشون بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة ‏مباشرة.

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