بيسكوف: محاولة اغتيال ترامب الثانية تشير لتوتر الوضع بالولايات المتحدة

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن محاولة الاغتيال الثانية للمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب تشير إلى توتر الوضع السياسي خلال الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله في تصريحات صحفية: “إن الصراع السياسي في الولايات المتحدة متوتر، ويتم استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب، ونحن نراقب الوضع عن كثب، لكن لم ولن نتدخل في هذا وليس من شأننا”.

وفيما يتعلق بعلاقة المشتبه به في اغتيال ترامب بالأزمة الأوكرانية قال بيسكوف: ” العلاقة بين المشتبه به في محاولة قتل ترامب وأوكرانيا هي مصدر قلق لواشنطن وليس لموسكو، ولسنا نحن من يحتاج إلى التفكير بهذا، بل الاستخبارات الأمريكية، وعلى أي حال فإن اللعب بالنار له عواقبه، لذا أولاً وقبل كل شيء ينبغي أن يكون هذا مصدر قلق كبير للاستخبارات الأمريكية”.

وكانت عضو الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور كشفت في منشور عن ارتباط المتهم بمحاولة اغتيال ترامب مؤخراً بكتيبة “آزوف” النازية الأوكرانية، وأنه زار أوكرانيا ويجمع التبرعات لنظام كييف، مطالبة الحكومة الأمريكية بتقديم إيضاحات حول ذلك.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي رجح أن يكون إطلاق النار بالقرب من نادي خاص بالمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في فلوريدا أمس محاولة اغتيال ثانية له.

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