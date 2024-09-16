إصابة فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينتي الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل وبلدة الخضر جنوب بيت لحم، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح وآخرين بحالات اختناق، كما قامت باعتقال شاب.

وفي السياق هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأصيب ثلاثة فلسطينيين في وقت سابق اليوم خلال اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية عرب الكعابنة بمنطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا بالضفة.

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