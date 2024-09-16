افتتاح مركز “ركن الدراسة” في دوير الشيخ سعد بطرطوس لتأمين بيئة مناسبة لدراسة الطلاب

طرطوس-سانا

افتتحت جمعية البتول للخدمات الإنسانية اليوم مركز ركن الدراسة “فايف ستيبس” في منطقة دوير الشيخ سعد بريف طرطوس بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل ولادة جلب أن المركز الذي تم تجهيزه من قبل الجمعية بالتعاون والتنسيق مع المديرية ومجلس بلدة الشيخ سعد يهدف إلى تأمين بيئة مناسبة للدراسة لطلاب الجامعات والثانوية.

وأضافت: إنه تم تجهيز قاعتين بمقاعد للدراسة، الأولى لمحبي التركيز والهدوء، للدراسة بشكل إفرادي، والثانية لطلاب الدراسات وحلقات البحث ومشاريع التخرج ولمن يود التباحث وتشارك المعلومات كمجموعات مشتركة، لافتة إلى إمكانية تطوير المركز وإضافة قاعات أخرى في المستقبل.

وأشارت الصيدلانية رشا علي إلى أن تسمية المركز بهذا الاسم لأن طريق النجاح يحتاج إلى خمس خطوات ليتحقق، حيث إن المركز مساحة مخصصة للتعلم والدراسة ضمن قواعد وبيئة دراسية منظمة ليكون طريق الطلبة للنجاح.

وعن الغاية من إنشاء المركز، بينت حنين بركات مديرة المشاريع في الجمعية أنه موجه لأبناء الريف لتحسين الأداء التعليمي والأكاديمي لأبناء هذه المنطقة، وزيادة التركيز والإنتاجية، من خلال خلق بيئة دراسية ملائمة.

بينما أكد نبيل محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الواقع الخدمي الضعيف في هذه المنطقة فرض وجود هذا المركز، وهذا ما أثبتته الدراسات التي أجريت.

طالبة الدراسات القانونية غوى عثمان وجدت في المركز خطوة للتشجيع على الدراسة من خلال توفير الجو المناسب، في حين رأى الطالب حسين عيده أن المركز يوفر الكثير من الوقت والجهد على الطلبة.

نجوى العلي

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