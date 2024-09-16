“لوحة وروح”… معرض فني تشكيلي في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

تضمن معرض “لوحة وروح” الذي استضافه المركز الثقافي في أبو رمانة 40 لوحة فنية تنوعت مواضيعها بين الإنساني والوطني والعاطفي والاجتماعي.

وقالت الفنانة خلود كريمو: إن لوحاتها التي شاركت فيها عكست حالات إنسانية متناقضة من خلال وجوه مختلفة إيجابية وسلبية، أما الفنانة التشكيلية عبير كريمو فجسدت بلوحاتها الحب بين الرجل والمرأة والعلاقات الصادقة والنبيلة بينهما ليكون كل واحد منهما سنداً للآخر، مجسدة الجمال بتقنية استخدمت من خلالها الألوان الزيتية.

وبين الفنان معتز العمري أنه قدم في لوحاته خلاصة ما يعانيه أطفال فلسطين في غزة جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به الشعب الفلسطيني من نضال ومقاومة، من خلال رموز متنوعة عكست ما في أعماقه من أمل بتحرير فلسطين.

وأوضح الفنان علي جروان أنه عبر في لوحاته المشاركة عن قيمة الشهادة ودورها في الوطن وأبنائه، وعن أهمية النضال من أجل تحرير فلسطين بكاملها، وذلك بدلالات فنية مختلفة عكست مشاعر الإنسان العربي بشكل كامل.

ورأى أمين سر اتحاد الفنانين التشكيليين الفنان غسان غانم أن الفنانين المشاركين في المعرض يملكون مكونات فنية متميزة تستحق الحضور، حيث قدموا لوحات تعبر عن حالات وطنية وقومية واجتماعية متنوعة.

وأوضح الأسير المحرر الفنان محمد الركوعي أن لوحاته تعبر عن الهموم الاجتماعية والأوجاع التي تركتها القضية الفلسطينية وضرورة النضال والكفاح لتحريرها، وذلك بأشكال فنية يغلب عليها الدلالة والإبداع.

فيما لفت الفنان التشكيلي سهيل أبو حمدان إلى أن المعرض يعبر عن الكثير من المشاعر والعادات بأشكال فنية مختلفة لأن الفن التشكيلي من أهم الحالات الثقافية في الوقت الحالي.

محمد خالد الخضر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency