موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بلاده لم تتدخل ولا تتدخل الآن في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: إن الكرملين أكد في أكثر من مناسبة أن عسكريين أمريكيين يشاركون بالفعل في الصراع في أوكرانيا، وهو ما يمثل تهديداً لروسيا، موضحاً أن هناك صخباً إعلامياً حول السماح المحتمل لضربات بأسلحة غربية في العمق الروسي لكننا لم نسمع أي تصريحات رسمية عن ذلك.

ووصف بيسكوف اتهامات الغرب لقناة RT بأنها ضرب من الجنون، مؤكداً أن مثل هذه الهجمات على وسائل الإعلام غير مقبولة.

وأضاف بيسكوف: “إن العقوبات على شبكة RT تشير إلى أن الولايات المتحدة قادرة على التمادي والمضي إلى أبعد ما يمكن في محاولاتها لقمع وجهات النظر البديلة”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتهم قناة RT مؤخراً بالمشاركة فيما سماه “عمليات سرية مزعومة للتدخل في شؤون دول أخرى والمشتريات العسكرية”، وأعلن فرض عقوبات على ثلاثة هياكل وشخصين على خلفية الاتهامات الموجهة للقناة.

من جانب آخر، اعتبر بيسكوف أن دعوة نظام كييف ممثلي الصليب الأحمر والأمم المتحدة لزيارة أراضٍ بمقاطعة كورسك الروسية تمثل استفزازاً غير مسبوق.

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