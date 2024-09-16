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بدء التخزين التجريبي للحبوب في صومعة مرفأ طرطوس

2024-09-16

دمشق-سانا

بدأت المؤسسة السورية للحبوب عمليات تخزين الحبوب التجريبية في صومعة مرفأ طرطوس عبر تزويدها بالأقماح المستوردة، بهدف وضعها بالخدمة في الوقت المحدد، وبما يوفر الوقت والجهد والمال.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن تشغيل الصومعة المتوقفة عن العمل منذ 4 سنوات يعتبر خطوة رائدة ونقلة نوعية في طبيعة العمل، لتفريغ حمولة البواخر المحملة بالأقماح داخلها ومن ثم توزيعها على المطاحن بالمحافظات، حيث يسهم وضعها بالخدمة في الإسراع بعملية التفريغ من البواخر، وبالتالي يوفر على المؤسسة مبالغ كبيرة من البدلات المرفئية لكل طن تقوم بتفريغه وتخزينه، مشيرة إلى أن عملية الإصلاح تمت بخبرات وطنية.

وكان مدير المؤسسة السورية للحبوب المهندس سامي هليل أعلن الشهر الماضي أن صومعة مرفأ طرطوس ستوضع في الخدمة أيلول الجاري، بتكلفة بلغت 17.5 مليار ليرة سورية.

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