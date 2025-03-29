الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة (ميغ 29) و13 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها حسنت مواقعها على عدد من محاور القتال في أوكرانيا، وكبدت قوات نظام كييف خسائر فادحة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز “ميغ29” وقنبلة موجهة من طراز “هامر” فرنسية الصنع، و20 صاروخاً من طراز فامبير تشيكية الصنع، إضافة إلى 13 طائرة أوكرانية مسيرة.

واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مطاراً عسكرياً، وورشة لإنتاج المسيرات و4 مستودعات لتخزينها، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لقوات نظام كييف في 144 منطقة.

وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 646 طائرة و283 مروحية و31622 طائرة دون طيار و579 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و18150 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و14658 مدفعاً.

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