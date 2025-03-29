استقالة المفوض الأوروبي للسوق الداخلية وسط خلافات حول التعيينات الجديدة

بروكسل-سانا

أعلن المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون اليوم استقالته من المفوضية الأوروبية بمفعول فوري، مؤكداً أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين التي كان على خلاف معها طلبت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استبعاده.

وقال بريتون في رسالة إلى فون ديرلايين نقلتها وكالة فرانس برس: “قبل بضعة أيام وفي المرحلة الأخيرة من المفاوضات بشأن تشكيلة المفوضية المقبلة طلبتم من فرنسا سحب اسمي لأسباب شخصية لم تناقشوها معي مباشرة بأي حال من الأحوال واقترحتم كتسوية سياسية حقيبة يعتقد أنها أكثر نفوذاً لفرنسا داخل المفوضية المقبلة”، مضيفاً: “هناك مرشح آخر ستقترحه عليكم فرنسا”.

وكانت العلاقات بين فون دير لايين وبريتون توترت منذ قاد المفوض الأوروبي حركة احتجاج داخل المفوضية ضد أسلوب إدارة رئيسة المفوضية والذي اعتبر أنه ليس جامعاً بما فيه الكفاية.

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