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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين في أريحا بالضفة الغربية

2024-09-15

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم فلسطينيين اثنين قرب مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اعتقلت طفلاً ووالده عقب مداهمة منزلهما والعبث بمحتوياته في قرية الجفتلك شمال المدينة.

وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدات ترمسعيا وبرقا شمال شرق رام الله وبيت لقيا غربها وقريوت جنوب نابلس ومخيم بلاطة شرقها وأبو العسجا جنوب غرب الخليل ومخيم العروب شمالها والعيسوية شمال شرق القدس واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام.

من جهة أخرى أجبرت سلطات الاحتلال فلسطينياً على هدم منزله في بلدة بيت صفافا جنوب شرق القدس وشردت قاطنيه وذلك في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسراً لتوسيع عمليات الاستيطان في المدينة المقدسة ومحيطها.

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