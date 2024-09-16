ثمانية شهداء جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع وبيت لاهيا ومدرسة في بيت حانون شماله كانت تستخدم كمأوى للنازحين ومدينة رفح جنوبه وحي الشيخ رضوان شمال مدينة غرة ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 345 على القطاع إلى 41206 شهداء و 95337 جريحاً فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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