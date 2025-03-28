تأهيل عدد من الآبار الحيوية في درعا وتزويدها بأنظمة طاقة بديلة

درعا-سانا

أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة درعا تأهيل عدد من الآبار الحيوية وتزويدها بأنظمة طاقة بديلة لضمان تشغيلها بشكل مستدام.

وأوضح مدير المؤسسة المهندس مأمون المصري في تصريح لمراسلة سانا أن الورشات الفنية التابعة للمؤسسة أنجزت مدّ خط ضخ جديد لتحسين الواقع المائي في حي الدواغرة بمدينة إنخل، بالإضافة إلى تأهيل بئر إنخل رقم 20 بتركيب منظومة طاقة شمسية، حيث تنتج 30 متراً مكعباً من المياه في الساعة، وتخدم نحو 10 آلاف نسمة من سكان المدينة.

وقال: إنه تم أيضاً تأهيل بئر طفس بتركيب محرك جديد بقدرة 30 حصاناً، ما أدى إلى تحسين كفاءة التشغيل وضمان استمرارية إمدادات المياه، وتصل غزارة البئر إلى 25 متراً مكعباً في الساعة، وتخدم نحو 15 ألف نسمة من سكان المدينة.

وأضاف أن بئر المزيريب تم تأهيلها بالكامل، وعادت المياه لتضخ إلى الشبكة المحلية بعد استكمال أعمال الصيانة اللازمة، وتغطي البئر احتياجات نحو 20 ألف نسمة، ما ساعد في استقرار إمدادات المياه وتلبية احتياجات السكان بشكل أفضل.

وأكد المصري أن المؤسسة تواصل عملها على تحسين شبكات المياه وتأهيل الآبار، مع التركيز على استخدام الطاقة البديلة للتشغيل وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مما يساهم في استدامة الخدمة وتحسين جودة إمدادات المياه في كل مناطق المحافظة.

ليلى حسين

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