برشلونة يفوز على جيرونا في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

فاز برشلونة على جاره جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب مونتيليفي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

سجل أهداف برشلونة لامين يامال هدفين في الدقيقتين الـ 30 والـ 37، وداني أولمو في الدقيقة الـ 47، وبيدري في الدقيقة الـ 64، بينما سجل لجيرونا كريستيان ستواني عند الدقيقة الـ 80.

ورفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 7 نقاط في المركز السابع.

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