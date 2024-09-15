مساعدات روسية طبية وغذائية لمشفى بصرى الشام وبلدة صماد بريف درعا

درعا-سانا

قدم مركز التنسيق الروسي في دمشق والمنطقة الجنوبية مساعدات طبية لمشفى بصرى الشام الوطني، وغذائية لبلدة صماد في الريف الشرقي بدرعا.

مدير مشفى بصرى الدكتور فضل عبد الهادي أكد أهمية المساعدات المقدمة لأنها تدعم المشفى باحتياجاته اليومية للمرضى وللعمليات الجراحية، مشيراً إلى تلقي مساعدات عدة من الأصدقاء الروس خلال الفترة الماضية.

رئيس بلدية صماد المحامي إبراهيم الصمادي أعرب عن الشكر والتقدير لمبادرة الوفد الروسي للمساهمة بتأمين هذه الاحتياجات، مبيناً أن المساعدات شملت مواد غذائية ضرورية للأسرة “كالأرز والطحين والسكر والزيت والشاي ومعلبات غذائية”.

نائب رئيس المركز الجنرال إليغ إيغنسايوك أوضح في تصريح لـ سانا أنه تمت دراسة الاحتياجات المطلوبة في المنطقة، وبناء عليه توزعت المساعدات الطبية بين الأدوية الضرورية كمضادات الالتهاب والمسكنات والسيرومات والأجهزة المساعدة على الحركة للمصابين والعجزة، منوهاً بعمق العلاقات التي تربط الشعبين السوري والروسي.

رضوان الراضي

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