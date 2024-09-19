بمشاركة سانا.. مواصلة أعمال القمة الإعلامية لمجموعة بريكس في موسكو

موسكو-سانا

تواصلت في العاصمة الروسية موسكو اليوم فعاليات القمة الإعلامية لبلدان منظمة بريكس التي تنظمها وكالة تاس الروسية، وتشارك فيها الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” وعدد من ممثلي وكالات أنباء ومؤسسات إعلامية في دول المنظمة والدول الصديقة، إضافة إلى شخصيات رسمية وإعلامية واجتماعية وثقافية روسية وأجنبية.

وفي مستهل كلمته خلال القمة نقل ممثل وكالة سانا ومدير مكتبها في موسكو الدكتور فهد كم نقش تهنئة إدارة سانا ومديرها العام إياد ونوس لوكالة تاس ومديرها أندرية كوندراشوف بمناسبة مرور 120 عاماً على تأسيس وكالة تاس العريقة، لافتاً إلى أن الوكالة الروسية تحتل المركز الأول في قائمة وكالات الأنباء العالمية بنقل الأحداث على حقيقتها لجمهور واسع يتابعها في جميع قارات العالم.

وأعرب كم نقش عن تأييد الجانب السوري لاقتراح إقامة منصة إعلامية مشتركة لمجموعة بريكس وأصدقائها، مذكراً بأن سورية تعرضت لجميع أنواع الإرهاب بما فيه الإرهاب الإعلامي عبر إغلاق الفضاء الإعلامي لقنواتها لمنع الرأي العام العالمي من معرفة حقيقة الجرائم الإرهابية التي تواجهها، كما استشهد العديد من الإعلاميين السوريين أثناء تغطيتهم للاعتداءات الإرهابية التي نفذتها التنظيمات المسلحة المدعومة من الغرب.

ونوه كم نقش بتطور التعاون بين سورية وروسيا في جميع الميادين، بما في ذلك المجال الإعلامي، مستشهداً باحتفال سورية وروسيا في تموز الماضي بمرور 80 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وارتقائها تصاعديا ووصولها اليوم إلى أعلى المستويات، في ظل قيادتي الرئيسين بشار الأسد وفلاديمير بوتين.

ولفت ممثل وكالة “سانا” إلى أن سورية وروسيا شركاء في مكافحة الإرهاب وقوى الشر والنازية الجديدة، سواء في الشرق الأوسط أو أوكرانيا أو أي منطقة، مشيراً إلى أن مجموعة بريكس تضطلع مع منظمة شنغهاي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي بدور الرائد في التحولات العالمية دفاعاً عن سيادة الدول واستقلالية قرارها وحقوق شعوبها الأساسية، بما في ذلك الحق في معرفة الحقيقة والإعلام الصادق.

وأشار كم نقش إلى أن الإعلام الشريف يحتل مكانة طليعية في نشاط مجموعة بريكس، مؤكداً بهذا الصدد استعداد الوكالة لمواصلة أوسع تعاون مع وكالة تاس والمؤسسات الإعلامية الأخرى لبلدان بريكس.

كما شارك ممثل سانا في اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ الذي انعقد في موسكو اليوم والمخصص لتنسيق التعاون بين وكالات الأنباء المنتسبة إلى الاتحاد، ومن بينها وكالة “سانا”.

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