خبيران روسيان يدينان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية والتواجد غير الشرعي للقوات الأمريكية

موسكو-سانا

أكد مدير معهد الدراسات في جامعة العلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية مكسيم سوتشاك إدانة واستنكار بلاده ودول عديدة أخرى لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

واستنكر سوتشاك في تصريح لمراسل سانا في موسكو الصمت والدعم الأمريكي لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، مجدداً رفض روسيا للاحتلال الأمريكي المستمر لأراض سورية، وكذلك لاستمرار الإجراءات الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، معتبراً أن القوات الأمريكية المتواجدة في بعض المناطق السورية هدفها دعم الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة ودعم التنظيمات الإرهابية المسلحة في الشمال السوري.

وقال سوتشاك: “إن روسيا وأصدقاء سورية أكدوا مراراً أن العقوبات الغربية ضد سورية غير شرعية، كما أن التواجد العسكري الأمريكي على أراضيها غير شرعي أيضاً لأنه تواجد لقوات أجنبية على أراضي دولة ذات سيادة وعضو في منظمة الأمم المتحدة ولم ينل هذا التواجد أي تفويض من مجلس الأمن الدولي ولم يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية.

واستبعد الخبير الروسي أن يتم التوصل لحل للقضية الفلسطينية في الوقت الحالي، بسبب العدوانية والعنصرية المتأصلة في فكر وسياسة الكيان الصهيوني.

وفي تصريح مماثل جدد رئيس قسم الدراسات العسكرية السياسية لدى معهد “أمريكا وكندا” التابع لأكاديمية العلوم الروسية البروفيسور فلاديمير باتيوك استنكاره لاستمرار النهج السياسي للولايات المتحدة ضد سورية واحتلال جزء من أراضيها وفرض عقوبات على شعبها ونهب ثرواته.

وأوضح الخبير الروسي أنه يجب إنهاء الاحتلال العسكري الأمريكي وتواجد القوات الأمريكية على الأراضي السورية، وعودة سيادة سورية على كل أنحاء البلاد لفرض النظام والقانون، وإنهاء عمليات النهب والسرقة والقضاء على التنظيمات الإرهابية.

ولفت البروفيسور باتيوك إلى أن سورية ستتمكن من القضاء على الإرهاب على أراضيها، والذي امتدت مخالبه لمعظم بلدان المنطقة، مشددا على أن المنطقة لن تنعم بالهدوء والاستقرار إلا بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.

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