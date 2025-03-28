السيطرة على الحريق الحراجي المندلع بريف اللاذقية ودخوله مرحلة التبريد والمراقبة

اللاذقية-سانا

تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة بشكل كامل على الحريق الذي اندلع في أحراج قريتي بيت زريقة والشقراء بريف اللاذقية الشمالي، وهو الآن في مرحلة التبريد والمراقبة.

وذكر مدير دائرة الحراج بمديرية زراعة اللاذقية المهندس جابر صقور في تصريح لمراسل سانا أنه بمساعدة حوامة تابعة للجيش العربي السوري تم إخماد بؤر النار المشتعلة في أحد الأودية التي يصعب الوصول إليها بسبب وعورة التضاريس والانحدارات الشديدة، فيما لاتزال عمليات التبريد والمراقبة مستمرة للحيلولة دون تجدد الحريق.

وشاركت في عمليات إخماد الحريق آليات وكوادر من مديرية الزراعة وقوى الدفاع المدني، وفوج إطفاء اللاذقية ومروحية من الجيش العربي السوري، إضافة إلى سيارات إطفاء مؤازرة من عدة محافظات.

نورالدين يونس

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