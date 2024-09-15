تواصل جهود فرق الإطفاء لإخماد حريق في أراضي حراجية بريف اللاذقية الشمالي

اللاذقية-سانا

تواصل فرق الإطفاء من مديرية الزراعة وفوج إطفاء اللاذقية جهودها للسيطرة على حريق اندلع في الأحراج الواقعة بين قرية بيت زريقة والشقراء في ريف اللاذقية الشمالي بمتابعة وإشراف محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال.

وذكر مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا في تصريح لمراسل سانا أن جهود عمل فرق الإطفاء تتركز على العمل اليدوي في الكثير من مواقع الحريق بسبب صعوبة التضاريس إضافة إلى تدخل آليات البلدوزر في مواقع أخرى لقطع طريق النيران.

وتتم عمليات الإخماد بمشاركة 17 إطفائية و10 فرق إطفاء و2 جرار إطفاء و2 تركس دولاب و4 بلدوزرات تابعة لمديرية زراعة اللاذقية بمؤازرة 3 إطفائيات من فوج اللاذقية و2 إطفائية من الدفاع المدني إضافة إلى مؤازرات قادمة من خارج المحافظة.

نورالدين يونس

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