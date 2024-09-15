نادي الشرطة للفروسية يحرز ذهبية بطولة كأس العالم للأندية للرماية

استانا-سانا

أحرز نادي الشرطة للفروسية ذهبية بطولة كأس العالم للأندية للرماية من على صهوة الجواد المقامة في كازاخستان.

وضمت بعثة فريق نادي الشرطة للفروسية كلاً من الفرسان أحمد فارس وشروق المصري و الفارس العقيد محمود المصري.

وتنافس بالبطولة أندية من ست وعشرين دولة وبعدد فرسان يزيد على ثمانين فارساً وفارسة .

يذكر أن فرساننا تأهلوا للمشاركة في هذه البطولة بعد إحرازهم برونزية بطولة كأس العالم لفروسية الرماية من على صهوة الجواد للمنتخبات والتي أقيمت في السعودية في نهاية العام الماضي.

محمد الرحيل

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