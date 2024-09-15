وفاة شاب جراء حريق في محل تجاري بالسويداء

السويداء-سانا

توفي شاب جراء حريق اندلع في أحد المحال التجارية في ساحة الفخار وسط مدينة السويداء.

وأوضح قائد فوج إطفاء السويداء فادي الداوود في تصريح لمراسل سانا أنه تم الإبلاغ عن نشوب حريق مساء اليوم في محل تجاري مخصص لصيانة أدوات وقطع الصيد في ساحة الفخار بجانب فرن الصحة لتتوجه على الفور آلية إطفاء من المركز الرئيسي إلى مكان الحريق وآلية من مديرية الدفاع المدني وعند الوصول تبين اشتعال النار في كافة أرجاء المحل وإصابة شخصين بحروق تم إسعافهما بسيارة الهلال الأحمر إلى المشفى الوطني أحدهما فارق الحياة بعد إصابته بحروق متفاوتة الدرجات فيما مازال الشخص الثاني يتلقى العلاج اللازم.

عمر الطويل

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