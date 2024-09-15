إصابة 4 أشخاص بغارات للعدو الإسرائيلي على الهرمل شرق لبنان

بيروت-سانا

أصيب 4 أشخاص بجروح بينهم 3 أطفال جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت محيط بلدة الكواخ شمال الهرمل شرق لبنان.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة قولها في بيان إن “غارة نفذها طيران العدو الإسرائيلي على محيط بلدة الكواخ شمال الهرمل أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح من بينهم ثلاثة أطفال ما استدعى دخولهم المشفى لتلقي العلاج”.

كما واصل طيران العدو الإسرائيلي شن غاراته المعادية على مواقع متفرقة من الجنوب اللبناني وعلى الأطراف الحدودية مع فلسطين المحتلة حيث استهدف سهل بلدة سرعين ومثلت بلدتي طيرحرفا الجبين ومحيط بلدة حوش السيد علي وبلدة عيترون في قضاء بنت جبيل وبلدة شيحين في القطاع الغربي وبلدة كفركلا وبلدة الصرفند.

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