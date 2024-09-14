فعالية تعريفية بإنجازات مؤسسة هنا هويتي في ذكرى تأسيسها

دمشق-سانا

أقامت مؤسسة “هنا هويتي” اليوم فعالية بمناسبة مرور أربع سنوات على تأسيسها، وذلك في حديقة المتحف الوطني بدمشق.

وتضمنت الفعالية عرض فيديوهات للتعريف بالمؤسسة والنشاطات والمشاريع التي تعمل عليها في بناء قدرات اليافعين والشباب، وتفعيل دورهم في المجتمع وخلق بيئة داعمة لهم، إضافة إلى توثيق ثقافة وهوية المجتمع السوري والحفاظ على الآثار والموروث الثقافي.

رئيسة مجلس أمناء المؤسسة ماريا سعادة بينت خلال كلمة لها أن المؤسسة تعمل على مجموعة من البرامج والمشاريع، منها يافعون فاعلون وأجيال، وبرنامج التوجيه التخصصي، مشيرة إلى أن تعزيز التنمية في المجتمع يحتاج تضافر جميع الجهات للوصول إلى الاستفادة من طاقات وقدرات الشباب وتوظيفها بالشكل الأفضل.

بدورها مديرة مشروع يافعين فاعلين مها سابا أوضحت أن المشروع تمكن من تخريج 500 طالب شاركوا في جلسات لتبادل الخبرات بين الطلاب من مختلف المدارس وتوجيههم لمعرفة ما يجب أن يقوموا به في المستقبل، إضافة إلى جولات سياحية والمشاركة بأعمال إنسانية.

وأكد عدد من المدربين في المؤسسة على أهمية التجربة التي شاركوا فيها منذ انطلاق المؤسسة لجهة تعزيز المسؤولية المجتمعية والتركيز على تنمية قدرات الشباب وتقديم مختلف أنواع الدعم لهم، مشيرين إلى أن البرامج التي تعمل عليها المؤسسة تواكب مختلف التطورات التي يتم العمل عليها في دول متقدمة على مستوى العالم.

يذكر أن مؤسسة “هنا هويتي” التنموية تأسست عام 2020 وتعمل على مجموعة من البرامج التي تستهدف تنمية قدرات الشباب ومساعدتهم في عملية اختيار مستقبلهم الجامعي والدراسي.

حضر الفعالية التعريفية عدد من السفراء ورجال الدين، وحشد من المهتمين.

مهند سليمان

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