إخماد حريق بأراض زراعية في قرية دير حنا بريف القرداحة

اللاذقية-سانا

تمكنت كوادر إطفاء الحراج بمديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في اللاذقية من إخماد حريق في أراض زراعية اليوم تابعة لقرية دير حنا في منطقة القرداحة أتى على مساحة 25 دونما من أشجار الزيتون.

وذكر مدير دائرة الحراج المهندس جابر صقور في تصريح لمراسلة سانا أن 6 إطفائيات وجراراً و3 فرق إطفاء إضافة إلى إطفائيات من الدفاع المدني وفوج الإطفاء شاركت في إخماد الحريق.

وأضاف صقور: إن فرق الإطفاء تتعامل مع حريق آخر اندلع في أراضي السرسكية بريف اللاذقية بمشاركة 15 آلية إطفاء من مديرية الزراعة إضافة إلى آليات من فوج إطفاء اللاذقية والدفاع المدني.

فاطمة ناصر

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