طقس الغد.. انخفاض بدرجات الحرارة في أغلب المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق، باستثناء المنطقة الشرقية والشمالية والجزيرة تكون أعلى من معدلاتها بحوالي 1 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام غائماً جزئياً فوق المنطقة الساحلية، مع فرصة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر في تلك المنطقة.

والرياح غربية إلى جنوبية في المناطق الساحلية والجنوبية وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا في بعض المناطق، وتثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…