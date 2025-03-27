بمشاركة سانا ومؤسسات من 45 دولة.. انعقاد القمة الإعلامية لبلدان بريكس في موسكو

موسكو-سانا

بدأت في العاصمة الروسية موسكو اليوم فعاليات الدورة السابعة من القمة الإعلامية لبلدان منظمة بريكس، بحضور رؤساء وممثلي 60 مؤسسة إعلامية من 45 بلداً بينهم الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”.

وتبحث القمة الإعلامية الحالية المنظمة من قبل وكالة تاس الروسية دور الإعلام في العالم متعدد الأقطاب، وقضايا الأمن الإعلامي في العالم الحديث، وجوانب فنية لتبادل المعلومات والأنباء.

وفي كلمة متلفزة موجهة للقمة، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مجموعة بريكس تعتبر آلية فريدة من نوعها للتعاون متعدد الجوانب، مشيراً إلى أنه يجري ضمن إطارها تعاون مثمر بين بلدان تمثل حضارات وأقاليم جغرافية مختلفة، وقال لافروف: “إننا نسجل بارتياح ازدياد اهتمام بلدان الغالبية العالمية بهذه المجموعة التي كانت تضم خمسة بلدان في البداية، ووصل عدد أعضائها إلى عشرة حالياً، وهناك أكثر من ثلاثين دولة تقدمت بطلبات للانضمام إليها”، موضحاً أن رئاسة روسيا لمجموعة بريكس في السنة الحالية تجري تحت شعار “ترسيخ التعددية من أجل التطور والأمن الشاملين”.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه في ظروف الحتمية التاريخية لنشوء نظام عالمي متعدد الأقطاب يزداد الطلب على العمل الاحترافي المهني للصحفيين والإعلاميين على اختلاف أنواع نشاطهم، مبيناً أن التعاون الإعلامي ضمن أطر بريكس يزداد ترسخاً وقوة، ويجري تكثيف التبادل الإعلامي والتعاون بوجه عام بين البلدان أعضاء المنظمة.

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