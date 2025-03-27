الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 300 مسلح أوكراني في كورسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المعارك التي دارت في مقاطعة كورسك خلال الساعات الـ 24 الماضية مع مجموعات من قوات نظام كييف أسفرت عن القضاء على أكثر من 300 مسلح أوكراني وتدمير 15 مركبة مدرعة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن سلاح الجو الروسي استهدف 8 ألوية أوكرانية على محور كورسك، كما استهدف 11 لواء في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا، وصدت القوات الروسية 5 هجمات مضادة لقوات نظام كييف، وأحبطت محاولتين للهجوم في مقاطعة كورسك، كما تصدت لـ 5 محاولات أوكرانية لاختراق الحدود على هذا المحور.

من جانب آخر أفادت الوزارة بأنه ونتيجة لعملية تفاوض، تمت اليوم عملية إعادة 103 عسكريين روس تم أسرهم في مقاطعة كورسك، وفي المقابل تم نقل 103 أسرى حرب من القوات الأوكرانية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن “جميع الأفراد العسكريين الروس موجودون حالياً على أراضي بيلاروس، حيث يتم تزويدهم بالمساعدة الطبية اللازمة، كما يتم منحهم الفرصة للاتصال بأقاربهم”، مبينة أنه “سيتم نقل جميع العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لها”.

وحسب وزارة الدفاع الروسية، فإنه خلال عودة العسكريين الروس من الأسر، قدمت الإمارات العربية المتحدة جهود وساطة إنسانية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen