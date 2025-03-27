زاخاروفا: العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية اعتداء على حرية التعبير

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا العقوبات الأمريكية الجديدة ضد وسائل الإعلام الروسية بأنها اعتداء على حرية التعبير.

ونقل موقع (RT) عن زاخاروفا قولها في قمة بريكس الإعلامية: “الوضع اليوم غير عادي، بالأمس تعرض الصحفيون الروس في الولايات لمتحدة لعدوان وهجوم إعلامي إرهابي حقيقي، بصفتهم ممثلين عن مؤسسات إعلامية وبصفتهم الشخصية” وتابعت زاخاروفا: “إضافة إلى التصريحات الوحشية ذات الطابع السياسي التي لا أساس لها من الصحة وصدرت بالأمس من واشنطن ضد وسائل الإعلام الروسية، هناك عدوان جسدي مواز ضد الصحفيين الروس”، معتبرة أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي “اعتداء على مهنة الصحافة واعتداء على الكرامة الإنسانية”.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا أطلقت حملة دبلوماسية ضد قناة (RT) ودعت إلى التعامل مع تصرفات القناة على أنها استخباراتية.

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