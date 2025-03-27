الجيش الصيني: عبور سفينتين حربيتين ألمانيتين في مضيق تايوان يزيد المخاطر الأمنية في المنطقة

بكين-سانا

ندد الجيش الصيني بمرور سفينتين حربيتين ألمانيتين عبر مضيق تايوان، محذراً من أن مثل هذه التصرفات تزيد المخاطر الأمنية في المنطقة وترسل إشارة خاطئة.

ونقلت وكالة رويترز عن القيادة الشرقية للجيش الصيني قولها في بيان: إن “عبور السفينتين وهما فرقاطة وسفينة إمداد هدفه الدعاية والتهويل العلني”، مبينة أن قواتها البحرية والجوية راقبت وحذرت السفينتين خلال عبور المضيق.

وأضافت القيادة: إن “تصرف الجانب الألماني يزيد المخاطر الأمنية ويبعث برسالة خاطئة”، مشددة على أن “القوات الصينية في المنطقة في حالة تأهب كبير في كل الأوقات وستواجه بحسم كل التهديدات والاستفزازات”.

بدورها، قالت السفارة الصينية في ألمانيا في بيان منفصل: إنها قدمت اعتراضات بشأن الحادث إلى برلين، مؤكدة على أن تايوان جزء من الصين.

وأضافت “مسألة تايوان لا تتعلق بحرية الملاحة لكن بسيادة الصين ووحدة أراضيها”.

وذكر بيان السفارة أن مضيق تايوان هو مياه إقليمية صينية، مطالباً ألمانيا بتجنب أي تدخل من شأنه تعريض تطور العلاقات الثنائية الجيدة والمستقرة بين البلدين للخطر.

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