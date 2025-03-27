ريابكوف: الولايات المتحدة وبريطانيا تصعدان الوضع حول أوكرانيا بشكل خطير

موسكو-سانا

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من أن الولايات المتحدة وبريطانيا تقودان الوضع حول أوكرانيا إلى مأزق وتصعيد خطير من الصعب السيطرة عليه.

وقال ريابكوف في مقابلة مع وكالة تاس اليوم على هامش قمة الإعلام السابعة لمجموعة بريكس المقامة في موسكو بين 13 و 17 الشهر الجاري.. “إن واشنطن ولندن تدفعان بالوضع حول أوكرانيا إلى مستوى يصعب السيطرة عليه ونحن في روسيا حذرنا بالفعل من يملكون السلطة هناك وبشكل متكرر بشأن عواقب مثل هذه الأفعال” .

ولفت ريابكوف إلى أن روسيا تعلم جيداً أن الغرب اتخذ قراراً بالفعل ومنذ فترة للضرب في عمق الأراضي الروسية وقد نقلوا مؤشرات بهذا الشأن إلى نظام كييف.

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي عن إدانة روسيا الشديدة للضغوط الغربية على وسائل الإعلام معرباً عن عزم موسكو الرد على هذه الضغوط بالشكل المناسب ووضع حد لممارسة مثل هذه الضغوط على وسائل الإعلام الروسية.

إلى ذلك اعتبر ريابكوف أن “مجموعة بريكس ليست منصة لتسوية الحسابات السياسية أو ترتيب العلاقات حتى الدولية منها.. إنها منصة صممت لتحسين حياة سكان الدول الأعضاء فيها والدول التي تتفاعل وتتعاون معها.. صممت لتكون أقرب إلى الناس وللحياة الطبيعية والقيم العالية وهذه هي المهمات التي نضطلع بها من خلال تعاوننا الوثيق ومن خلال توسيع بريكس” .

وأشار المسؤول الروسي إلى أن “القمة الحالية للإعلام باتت تشكل مكوناً تقليدياً في برامج التوحيد التي نشأت عن مبادرة الأصدقاء الصينيين الذين نظموا أول منتدى من هذا القبيل في عام 2015 ” .

ويحضر قمة الإعلام السابعة لمجموعة بريكس التي تنظمها وكالة تاس في موسكو رؤساء وسائل الإعلام البارزة في الدول الأعضاء في المجموعة والدول التي تقدمت بطلبات للانضمام لبريكس.

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