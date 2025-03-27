جاليتنا في قبرص تنظّم وقفة احتجاجية تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على سورية

نيقوسيا-سانا

نظمت الجالية السورية في قبرص بالتعاون مع سفارة سورية في نيقوسيا وقفة تضامنية تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وآخرها العدوان الذي استهدف عدة مناطق في محيط مصياف وأسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وطالب المشاركون في الوقفة دول العالم والمنظمات الدولية بإدانة العدوان الإسرائيلي على سورية مؤكدين وقوفهم وتضامنهم مع وطنهم سورية وشعبنا الصامد.

وشدد الدكتور عمار عوض رئيس البعثة الدبلوماسية في قبرص في كلمة خلال الوقفة على أن سورية مستمرة في التصدي لكل التحديات ولا سيما الإرهاب والاحتلال والوجود الأجنبي غير المشروع والآثار السلبية للتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

واستنكر عوض الصمت الدولي إزاء الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي وكل المواثيق الدولية مؤكداً حق سورية الراسخ في الدفاع عن سيادة أراضيها وتحرير أرضها المحتلة بكل الوسائل المشروعة التي يضمنها القانون الدولي.

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