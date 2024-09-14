الخارجية الإيرانية: ننصح الاتحاد الأوروبي بتجنب الاتهامات المبينة على معلومات كاذبة

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن النهج الهدام الذي يتبعه الغربيون في استخدام سلاح العقوبات البالي لا يساعد في حل المشكلة بل هو في حد ذاته جزء من المشكلة، وسيواجه بردّ من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن كنعاني استنكاره بشدة بيان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن إيران بحجة التدخل المزعوم في الأزمة الأوكرانية، وجدد التأكيد على كذب كل ادعاء بشأن بيع صواريخ باليستية إيرانية لروسيا، وقال: “إن العقوبات الجديدة ستقابل برد من إيران مذكراً بموقف بلاده، بأن أي ادعاء ببيع إيران صواريخ باليستية لروسيا هو ادعاء كاذب أساساً”.

وحذر كنعاني من إصرار بعض الأطراف على الاستمرار في تبني المواقف والبيانات والتصريحات الهدامة ناصحاً الاتحاد الأوروبي بتجنب الاتهامات المبنية على معلومات كاذبة.