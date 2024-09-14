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عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً.. أبرز التطورات

2024-09-14

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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– 344 يوماً من العدوان… شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بيت حانون شمال قطاع غزة.

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أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى

القدس المحتلة-سانا أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً

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