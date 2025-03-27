14 أيلول 1960- العراق وإيران والسعودية والكويت وفنزويلا يؤسسون منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)

دمشق-سانا

1812- نابليون بونابرت يتمكن من احتلال موسكو، أهم مدن الإمبراطورية الروسية.

1901- ثيودور روزفلت يتولى رئاسة الولايات المتحدة خلفاً للرئيس ويليام مكينلي، الذي توفي متأثراً بجراحه بعد تعرضه لعملية اغتيال في الـ 6 من أيلول.

1917- إعلان النظام الجمهوري في روسيا.

1960- العراق وإيران والسعودية والكويت وفنزويلا يؤسسون منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وذلك خلال اجتماعهم في بغداد.

2003- السويد ترفض في استفتاء عام اعتماد اليورو عملة لها.

من مواليد هذا اليوم:

1769- ألكسندر فون هومبولت، مستكشف ألماني.

1849- إيفان بافلوف، عالم فيزيولوجي روسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1904.

1936- فريد مراد، طبيب وعالم أدوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998.

1965- دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.

من وفيات هذا اليوم:

585- الإمبراطور بيداتسو، إمبراطور اليابان.

1901- ويليام مكينلي، رئيس الولايات المتحدة.

1916- خوسيه إتشيغاراي، عالم رياضيات وكاتب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1904.

أعياد ومناسبات:

عيد الصليب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen