14 أيلول 1960- العراق وإيران والسعودية والكويت وفنزويلا يؤسسون منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)

دمشق-سانا
1812- نابليون بونابرت يتمكن من احتلال موسكو، أهم مدن الإمبراطورية الروسية.
1901- ثيودور روزفلت يتولى رئاسة الولايات المتحدة خلفاً للرئيس ويليام مكينلي، الذي توفي متأثراً بجراحه بعد تعرضه لعملية اغتيال في الـ 6 من أيلول.
1917- إعلان النظام الجمهوري في روسيا.
1960- العراق وإيران والسعودية والكويت وفنزويلا يؤسسون منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وذلك خلال اجتماعهم في بغداد.
2003- السويد ترفض في استفتاء عام اعتماد اليورو عملة لها.
من مواليد هذا اليوم:
1769- ألكسندر فون هومبولت، مستكشف ألماني.
1849- إيفان بافلوف، عالم فيزيولوجي روسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1904.
1936- فريد مراد، طبيب وعالم أدوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998.
1965- دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.
من وفيات هذا اليوم:
585- الإمبراطور بيداتسو، إمبراطور اليابان.
1901- ويليام مكينلي، رئيس الولايات المتحدة.
1916- خوسيه إتشيغاراي، عالم رياضيات وكاتب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1904.
أعياد ومناسبات:
عيد الصليب.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen