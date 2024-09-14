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إصابة 13 شخصاً بجروح جراء عدوان إسرائيلي على جنوب لبنان

2024-09-13

بيروت-سانا

أصيب 13 شخصاً بجروح جراء عدوان إسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: إن “غارة نفذها طيران العدو الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية أدت إلى إصابة ثلاثة عشر شخصاً بجروح من بينهم حالة واحدة استدعت دخول المشفى والبقية إصابات طفيفة جداً، ثماني منها حالات ذعر شديد”.

كما استهدف العدو الإسرائيلي منطقة خلة وردة في بلدة عيتا الشعب بعدد من قذائف الهاون.

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