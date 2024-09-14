إيران تطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة هجوم ميرجاوة الإرهابي

نيويورك-سانا

طالب سفير وممثل إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني اليوم مجلس الأمن الدولي بإدانة الهجوم الإرهابي على مدينة ميرجاوة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي أمس.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن إيرواني قوله في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن “إيران تطلب من مجلس الأمن أن يدين بشدة هذا العمل الإرهابي البغيض ويتخذ التدابير المناسبة، بما يتماشى مع التزامه الراسخ بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره”، مجدداً التزام بلاده بأخذ زمام المبادرة في مكافحة الإرهاب وعزمها على حماية شعبها وضمان أمن الدول المجاورة من المخاطر التي تسببها هذه الجماعات الإرهابية الخبيثة.

وأضاف إيرواني: إن طهران تدين بشدة هذا العمل الإرهابي والإجرامي والبغيض، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تقديم مرتكبيه إلى العدالة.

كما طلب إيرواني تسجيل هذه الرسالة وتوزيعها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة، في إطار البند 110 من جدول الأعمال المعنون بـ التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي.

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