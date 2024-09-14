رسالة حب وثقافة من حلب إلى دمشق في أمسية أوركسترا صبا في قصر العظم

دمشق-سانا

في إطار جهود مديرية المسارح والموسيقا بوزارة الثقافة السورية لدعم النشاطات الفنية الثقافية، شهد مسرح قصر العظم في دمشق أمسية موسيقية لأوركسترا “صبا”، حيث قدمت مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني المنوعة.

أوركسترا “صبا”، القادمة من مدينة حلب، قدمت مزيجاً من المقطوعات الموسيقية والأغاني. فتضمن البرنامج الموسيقي مقطوعتي “الخريف” و”الربيع” من عمل “الفصول الأربعة”، ومقطوعة “روح” من تأليف المايسترو شادي نجار، بالإضافة إلى “العرافة والعطور الساحرة” و”قضية العم أحمد” للموسيقار عمر خيرت، وتوزيعاً جديداً لمقطوعات “كلثوميات”، إلى جانب”Santorin على صعيد الأغاني، أمتعت المغنية ريم شابو الحضور بأداء أغنيات “سأمر من عينيك”، “صباح الألف الثالث”، “إيمتى الزمان”، “حلب بتضللي ذهب”، و”يامن حوى”.

كما قدم المغني جورج دايخ أغنية “جزيرة الكنز”، التي عبرت عن الحنين للماضي بأسلوب أوبرالي جديد.

وفي حديث لسانا، قال المايسترو شادي نجار: “هذه الأمسية الموسيقية هي رسالة حب وثقافة من قلب دمشق. والموسيقا هي وسيلة للتعبير عن حبنا للحياة”.

وأضاف: “لقد حرصنا على تقديم برنامج متنوع يضم أنماطاً موسيقية شرقية وغربية لتلبية أذواق الجمهور المختلفة”.

وأشار إلى أن أغنية “سأمر من عينيك” هي رسالة من حلب إلى دمشق، معبراً عن فخره بتلحينها على كلمات هادي بكار.

يذكر أن أوركسترا “صبا” تأسست في عام 2016 بإشراف المايسترو شادي نجار، بهدف التأكيد على قوة الموسيقى، وأنها صوت الحضارة والثقافة.

مريم حجير

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