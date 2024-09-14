بوليانسكي: قطع العلاقات مع بريطانيا إجراء سيتخذ في الحالة القصوى

نيويورك-سانا

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا هو إجراء لن يتخذ إلا في الحالة القصوى وبعد دراسة كل الحجج.

وقال بوليانسكي في حديث لقناة سولوفيوف لايف اليوم: إن “السياسات البريطانية تجاه روسيا تغيرت بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأصبحت أشد خبثاً حتى بالمقارنة مع سياسة الولايات المتحدة”.

جاء ذلك تعليقاً على إعلان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن سحب الاعتماد من 6 موظفين في السفارة البريطانية في موسكو، اتهمهم بالتجسس والعمل التخريبي، في حين نفت بريطانيا صحة الاتهامات الموجهة إلى موظفي سفارتها بموسكو.

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